Nuova truffa delle banconote false al bancomat: il Codacons lancia l'allarme (Di martedì 19 ottobre 2021) Finti banchieri si avvicinano alle vittime che hanno appena prelevato e chiedono di controllare le banconote, che poi sostituiscono con biglietti falsi. Bersagli preferiti sono gli anziani

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa Bancomat, 'errore sulle banconote': attenti alla truffa del falso funzionario Ne è un chiaro esempio una nuova truffa legata al bancomat , volta ad ingannare in particolar modo gli anziani . A lanciare l'allarme è stata la Polizia di Stato , che tramite i suoi canali ...

Allarme truffa delle "banconote false" al bancomat I truffatori si spacciano per impiegati della banca. Allarme nuova truffa In questo particolare momento di crisi dovuto al Covid, i truffatori stanno individuando sempre nuove tipologie di truffa per raggirare i consumatori e derubarli dei propri risparmi. Nell'...

Attenzione alla nuova truffa svuota conto: come riconoscerla e cosa fare QuiFinanza Nuova truffa delle banconote false al bancomat: il Codacons lancia l’allarme In questo particolare momento di crisi dovuto al Covid, i truffatori stanno individuando sempre nuove tipologie di truffa per raggirare i consumatori e derubarli dei propri risparmi. Nell’ultimo ...

Falsa beneficenza, ancora truffe: allarme lanciato dal Centro calabrese di solidarietà Ancora truffe camuffate in falsa beneficenza: a lanciare di nuovo l’allarme è il Centro Calabrese di Solidarietà che a sua insaputa si è visto organizzatore di false raccolte fondi. “Non è la prima vo ...

