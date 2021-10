Nuova Orchestra Scarlatti, un concerto per festeggiare l’elezione del Sindaco Manfredi (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 20:30, al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, la Nuova Orchestra Scarlatti insieme al Teatro Augusteo festeggia l’elezione del Sindaco Manfredi con un concerto dell’Orchestra Scarlatti Junior, un evento aperto a tutti i cittadini muniti di green pass, con ingresso libero fino esaurimento posti disponibili. La Nuova Orchestra Scarlatti, insieme al Teatro Augusteo, è lieta di offrire a tutta la cittadinanza un concerto Sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior, per festeggiare l’elezione a Sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 20:30, al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, lainsieme al Teatro Augusteo festeggiadelcon undell’Junior, un evento aperto a tutti i cittadini muniti di green pass, con ingresso libero fino esaurimento posti disponibili. La, insieme al Teatro Augusteo, è lieta di offrire a tutta la cittadinanza unSinfonico dell’Junior, per...

Advertising

anteprima24 : ** Nuova Orchestra Scarlatti, un concerto per festeggiare l’#Elezione del #Sindaco #Manfredi **… - RedazioneTvcity : Nuova Orchestra Scarlatti, concerto per l’elezione del Sindaco Manfredi - - Il_Mezzogiorno : NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | Concerto per festeggiare l’elezione del Sindaco Manfredi - PadovaCultura : RT @opvorchestra: ???????????? ?????????????? è il titolo della nostra nuova Stagione concertistica che si terrà dall'8 gennaio al 9 giugno 2022. Scopr… - EcodiSicilia : Palermo: l’orchestra jazz siciliana protagonista della nuova stagione concertista del Brass @ecodisicilia -