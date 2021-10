Non esibiscono il green pass a Palazzo dei Normanni, due deputati siciliani denunciano: "E' abuso" (Di martedì 19 ottobre 2021) Entrambi in possesso di green pass, in quota M5s dell'Assemblea siciliana, considerano "un abuso" il divieto d'ingresso alla sede dell'assemblea siciliana e dicono: "La nostra è una battaglia di principio" Leggi su rainews (Di martedì 19 ottobre 2021) Entrambi in possesso di, in quota M5s dell'Assemblea siciliana, considerano "un" il divieto d'ingresso alla sede dell'assemblea siciliana e dicono: "La nostra è una battaglia di principio"

