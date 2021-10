Lipomi | l’esperto | “Cause | diagnosi e intervento chirurgico”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si presenta come una ‘palla di grasso’ sotto la pelle, morbida, facile da muovere con una leggera pressione delle dita. Nella maggior parte dei casi non dà sintomi o di lieve entità. A volte, però, in particolare se si forma in alcune zone del corpo, può diventare anche molto fastidioso. Parliamo del lipoma, dal greco “lípos”, ovvero grasso, e lo facciamo con il dottor Mauro Montuori, chirurgo dell’Unità di chirurgia generale del Policlinico San Pietro e di Smart Clinic Oriocenter, dove è possibile sottoporsi a interventi ambulatoriali di rimozione di cisti, ma anche die fibromi. Dottor Montuori, che cos’è esattamente un lipoma? Il lipoma è la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo. Si tratta di un accumulo di grasso dovuto a una crescita abnorme e non controllata delle cellule adipose, che si sviluppa nel sottocute ed è circondato da una ...