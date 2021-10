Lamorgese non spiega ma resta (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci giorni dopo l'assalto alla Cgil nella manifestazione dei «No Green Pass» capace di trasformare il centro di Roma in un campo di battaglia il Ministro Lamorgese ha spiegato al Parlamento con un'informativa i retroscena di quanto accaduto. Parole arrivate dopo le prime sommarie dichiarazioni della settimana scorsa che avevano creato non poche polemiche («Non siamo intervenuti perché c'era il rischio di scatenare ulteriori violenze…»). Purtroppo però nei 20 e più minuti di testo letto (con un certo affanno) prima alla Camera e poi al Senato il titolare del Viminale non ha risposto alle due domande semplici che da 10 giorni ci facciamo un po' tutti; primo: perché Giuliano Castellino, esponente di spicco di Forza nuova e con alle spalle un Daspo ed altri provvedimenti restrittivi (tra cui il divieto di partecipazione a manifestazioni di piazza) non è ... Leggi su panorama (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci giorni dopo l'assalto alla Cgil nella manifestazione dei «No Green Pass» capace di trasformare il centro di Roma in un campo di battaglia il Ministrohato al Parlamento con un'informativa i retroscena di quanto accaduto. Parole arrivate dopo le prime sommarie dichiarazioni della settimana scorsa che avevano creato non poche polemiche («Non siamo intervenuti perché c'era il rischio di scatenare ulteriori violenze…»). Purtroppo però nei 20 e più minuti di testo letto (con un certo affanno) prima alla Camera e poi al Senato il titolare del Viminale non ha risposto alle due domande semplici che da 10 giorni ci facciamo un po' tutti; primo: perché Giuliano Castellino, esponente di spicco di Forza nuova e con alle spalle un Daspo ed altri provvedimenti restrittivi (tra cui il divieto di partecipazione a manifestazioni di piazza) non è ...

