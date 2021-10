Imma Tataranni 2, Vanessa Scalera rivela: “Calogiuri? Sempre più complesso” (Di martedì 19 ottobre 2021) Imma Tataranni sta per tornare e Vanessa Scalera ha rivelato qualche anticipazione Dopo il successo del 2019, Imma Tataranni è pronta a debuttare con tanti nuovi episodi ricchi di colpi di scena. La seconda stagione della fiction, composta da 8 episodi, andrà in onda in due tranche di quattro appuntamenti ciascuno. La prima parte verrà trasmessa il martedì sera dal prossimo 26 ottobre 2021, mentre per la seconda dovremo attendere la primavera del 2022. La trama seguirà il filone della prima stagione e le vicende ruoteranno intorno all’investigatrice Tataranni, alle prese con casi difficili da risolvere. Ma, una delle domande più frequenti è sul rapporto con Calogiuri; e, a rispondere, la stessa Vanessa ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021)sta per tornare ehato qualche anticipazione Dopo il successo del 2019,è pronta a debuttare con tanti nuovi episodi ricchi di colpi di scena. La seconda stagione della fiction, composta da 8 episodi, andrà in onda in due tranche di quattro appuntamenti ciascuno. La prima parte verrà trasmessa il martedì sera dal prossimo 26 ottobre 2021, mentre per la seconda dovremo attendere la primavera del 2022. La trama seguirà il filone della prima stagione e le vicende ruoteranno intorno all’investigatrice, alle prese con casi difficili da risolvere. Ma, una delle domande più frequenti è sul rapporto con; e, a rispondere, la stessa...

Advertising

Simy63957584 : Non vedo l'ora, la serie più bella dell'ultimo anno ?? #immatataranni - _portamivia_ : @sparklewithme22 Le foto, Imma Tataranni/Calogiuri e Akin ?? - BookshireLibri : Quando va in onda Imma Tataranni 2? Ecco tutte le informazioni e la trama - SoloLibri : Quando va in onda Imma Tataranni 2? Ecco tutte le informazioni e la trama: ?? ? - ParliamoDiNews : Imma Tataranni 2, la Scalera anticipa: `Calogiuri? Sempre più complesso` #imma #tataranni #scalera #anticipa… -