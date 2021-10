Grande Fratello Vip, concorrente decide di abbandonare la casa: il motivo è molto serio (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip ha messo in evidenza un aspetto “inedito” di Lulù Selassiè che ha parlato delle molestie subite quando aveva appena 15 anni. Dopo la diretta la secondogenita del trio di sorelle si è sfogata con Gianmaria Antinolfi, svelando di voler lasciare la casa. Lulù Selassiè ha espresso la volontà di abbandonare il gioco dopo la dolorosa parentesi che ha nuovamente dovuto affrontare nel corso della diretta del GF Vip.Ma non finisce qui. A quanto pare la princess avrebbe chiesto agli autori di non mandare più in onda le clip riguardanti la “storia” tra lei e Manuel Bortuzzo, sintomo di una ferita ancora apertissima. Lulù si è sfogata con Gianmaria Antinolfi che, con le sue parole, è riuscito a farle cambiare idea: Ti devi vivere questa esperienza qua dentro. Dove vuoi ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera la nuova puntata delVip ha messo in evidenza un aspetto “inedito” di Lulù Selassiè che ha parlato delle molestie subite quando aveva appena 15 anni. Dopo la diretta la secondogenita del trio di sorelle si è sfogata con Gianmaria Antinolfi, svelando di voler lasciare la. Lulù Selassiè ha espresso la volontà diil gioco dopo la dolorosa parentesi che ha nuovamente dovuto affrontare nel corso della diretta del GF Vip.Ma non finisce qui. A quanto pare la princess avrebbe chiesto agli autori di non mandare più in onda le clip riguardanti la “storia” tra lei e Manuel Bortuzzo, sintomo di una ferita ancora apertissima. Lulù si è sfogata con Gianmaria Antinolfi che, con le sue parole, è riuscito a farle cambiare idea: Ti devi vivere questa esperienza qua dentro. Dove vuoi ...

