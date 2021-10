Fabio Canino, la voglia di paternità e la speranza mai sopita (Di martedì 19 ottobre 2021) Fabio Canino è una grande personalità del mondo dello spettacolo. Nella sua sfera privata sente, però, che gli manca qualcosa. Fabio Canino (Instagram)Possiamo seguire Fabio Canino a “Ballando con le Stelle“. Da anni fa parte della giuria del programma condotto da Milly Carlucci. Ma Canino è molto altro. Lo abbiamo visto come attore, conduttore sia in radio che in televisione. Insomma, da anni è un grande protagonista del mondo dello spettacolo. Se la sua vita professionale è stata ricca di successi e soddisfazioni, qualcosa è mancato dal punto di vista privato. Sappiamo bene come il conduttore sia dichiaratamente omossessuale e combatta per i temi LGBT. Ma negli ultimi anni ha faticato a trovare l’anima gemella. Fino a questo momento, ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021)è una grande personalità del mondo dello spettacolo. Nella sua sfera privata sente, però, che gli manca qualcosa.(Instagram)Possiamo seguirea “Ballando con le Stelle“. Da anni fa parte della giuria del programma condotto da Milly Carlucci. Maè molto altro. Lo abbiamo visto come attore, conduttore sia in radio che in televisione. Insomma, da anni è un grande protagonista del mondo dello spettacolo. Se la sua vita professionale è stata ricca di successi e soddisfazioni, qualcosa è mancato dal punto di vista privato. Sappiamo bene come il conduttore sia dichiaratamente omossessuale e combatta per i temi LGBT. Ma negli ultimi anni ha faticato a trovare l’anima gemella. Fino a questo momento, ...

