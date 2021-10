Fabián Ruiz | l’oro di Napoli | meglio di un babà!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 ottobre 2021)di. L’ex centrocampista del Betis Siviglia è il faro della squadra di Spalletti. Messo nella migliore condizione di esprimersi, il venticinquenne andaluso è diventata la guida e la mente spirituale dei partenopei.di, la mente del gioco di Spallettiè la mente di questa squadra di Spalletti, ora in testa al campionato italiano. Con lui il tecnico di Certaldo ha trovato quel giocatore guida su cui ilregge le fondamenta del suo gioco. L’ex Betis sembra la fusione di due giocatori: Jorginho e Busquets. Ricorda l’ex regista napoletano perché in ogni partita tocca decine di palloni e ricorda il blaugrana per via del fisico: ...