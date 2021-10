Dolore e sgomento | sui social l’affetto di amici e colleghi per la morte di Giampiero Giarri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ardea – Tanto, davvero tanto il calore,e il profondoche si registra sin da domenica, da quando si è diffusa la notizia delladei tre ballerini in tournee in Arabia Saudita vittime di un incidente nel Riad (leggi qui) , intorno al ricordo di, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposito. Una serie infinita di messaggi che si susseguono suie che suggellano profondi legami dizia e affetto nei confronti dei tre giovani. “Continuate a ballare lassù” è uno dei tanti e poi “Mi piange il cuore” e ancora “Quanto manchi c…”, ma anche “Non riesco a trovare un senso a tutto questo… so che la vita sa essere davvero crudele, Mi mancherai tanto amico mio”. E ancora altri… Un susseguirsi di attestati di stima e grande affetto per i tre ...