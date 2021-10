Ascolti TV | Lunedì 18 ottobre 2021. Vince Gassmann (4,4 mln – 21.1%), GF Vip sotto i 3 mln (19%) (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandro Gassmann - I Bastardi di Pizzofalcone 3 Nella serata di ieri, Lunedì 18 ottobre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.967.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 dalle 21 alle 22:32 ha interessato 656.000 spettatori (2.7%). A seguire Sposami, stupido! è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Colombiana ha raccolto 1.298.000 spettatori (6%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.295.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.9%). Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Venom segna 512.000 spettatori pari al 2.3%. Sul ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandro- I Bastardi di Pizzofalcone 3 Nella serata di ieri,18, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.967.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezionidalle 21 alle 22:32 ha interessato 656.000 spettatori (2.7%). A seguire Sposami, stupido! è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Colombiana ha raccolto 1.298.000 spettatori (6%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.295.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.9%). Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Venom segna 512.000 spettatori pari al 2.3%. Sul ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 18 ottobre 2021· Vince Gassmann (4,4 mln – 21.1%), GF Vip sotto i 3 mln (19%). Speciali pomer… - fabiofabbretti : Da segnalare in access #OttoeMezzo che supera i 2 milioni di spettatori (8.3%) e doppia #StaseraItalia (4.1%) - serenarispoli12 : Scusate ma se ancora la puntata del lunedì fa questi ascolti, per me è un segno che il #GFvip HA STANCATO! E se que… - MarcomelC : Un'ora di sorpresa ad Aldo Montano a inizio puntata affossa gli ascolti del Gfvip che torna sotto il 20% al lunedì.… - fabiofabbretti : Gli speciali pomeridiani sui #Ballottaggi2021 premiano come al solito tutti tranne Rai 1 (9.9%). Rai 3 6.4%, la lun… -