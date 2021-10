Angelina sul red carpet con la tribù per «The Eternals» (Di martedì 19 ottobre 2021) La diva Jolie ha presentato il nuovo film Marvel in compagnia di Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox. Tutti vestiti con abiti già usati, come prevede l'etichetta green Leggi su vanityfair (Di martedì 19 ottobre 2021) La diva Jolie ha presentato il nuovo film Marvel in compagnia di Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox. Tutti vestiti con abiti già usati, come prevede l'etichetta green

Advertising

ntesento : ah ma in tutto ciò non ho capito quella striscia di ferro che angelina jolie aveva sul mento alla premiere di eternals pensieri? - infoitcultura : Angelina Jolie sul red carpet insieme a (quasi) tutti i suoi figli è il ritratto della felicità - infoitcultura : Angelina Jolie sul red carpet con i figli: è eterea - rechichi_sharon : RT @ironxnat: MA SUL SERIO AVETE INTENZIONE DI VEDERE #ETERNALS SOLO PERCHÈ C'È HARRY STYLES E NON PERCHÈ C'È ANGELINA JOLIE RIPRENDETEVI h… - jiheonmanager : RT @ironxnat: MA SUL SERIO AVETE INTENZIONE DI VEDERE #ETERNALS SOLO PERCHÈ C'È HARRY STYLES E NON PERCHÈ C'È ANGELINA JOLIE RIPRENDETEVI h… -