Alessandra Amoroso: ecco perché ha scelto di non avere figli (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandra Amoroso, ha scelto di non avere una gravidanza e delle nozze, ha cambiato subito idea, per poi svelare il suo ultimo album "Tutto accade". Alessandra Amoroso, ecco il motivo per il quale ha scelto di non avere figli (Getty Images)L'album sarà disponibile dal 22 Ottobre, la cantante si sente matura e forte come non mai, inoltre si è liberata di pregiudizi e preconcetti. Proviene da una lunga storia d'amore con Stefano Settepani. La cantante ha dichiarato il punto della situazione professionale e privata, spiegando che il suo cammino artistico si sta sviluppando, proprio perché è riuscita a sentirsi completa come donna nonostante non sia una madre a tempo pieno e una ...

