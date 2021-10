Wanda Nara e Mauro Icardi separati per un tradimento? Spunta una terza incomoda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati? E’ l’interrogativo generale, dal momento che la procuratrice sportiva ha lanciato un messaggio in rete che per molti alluderebbe ad un tradimento del marito con una terza incomoda. E si fa sempre più incessante il rumor sulla separazione tra i due, con dei nuovi curiosi particolari appena emersi sulla discussa coppia vip. Se da una parte il calciatore spiazza tutti con una dedica per la Nara, quest’ultima invece si lascia immortalare in rete senza fede nuziale. E il tutto ora desta curiosità nel popolo del web, scatenando così tra le reazioni più disparate. Wanda Nara e i sospetti gesti di allontanamento da Mauro Icardi Il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021)si sono? E’ l’interrogativo generale, dal momento che la procuratrice sportiva ha lanciato un messaggio in rete che per molti alluderebbe ad undel marito con una. E si fa sempre più incessante il rumor sulla separazione tra i due, con dei nuovi curiosi particolari appena emersi sulla discussa coppia vip. Se da una parte il calciatore spiazza tutti con una dedica per la, quest’ultima invece si lascia immortalare in rete senza fede nuziale. E il tutto ora desta curiosità nel popolo del web, scatenando così tra le reazioni più disparate.e i sospetti gesti di allontanamento daIl ...

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - sparklylouis : RT @manidaneonato: de paul ha tradito la moglie con la stessa ragazza con cui icardi ha tradito wanda nara, cinema altissimo in sti giorni - Luca_zone : Wanda Nara denuncia il Corriere della Sera per “illegittima intromissione e spettacolarizzazione di una vicenda pri… -