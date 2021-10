Un osservatorio astronomico a Fiumicino: partiti i lavori – IL PROGETTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – “Una grande novità travolge positivamente il Gruppo Astrofili Palidoro che, dopo anni di studio, dà il via ad un bellissimo PROGETTO. E’ stata posata la ‘prima pietra’ di quello che presto diventerà un osservatorio astronomico nel territorio di Fiumicino. L’opera sarà realizzata grazie alla gentile concessione della Fattoria Rinaldi che mette a disposizione degli astrofili un ampio spazio a Tragliatella”. Ad annunciarlo è Giuseppe Conzo, Presidente del Gruppo Astrofili Palidoro, che aggiunge: “L’osservatorio astronomico, con struttura leggera amovibile e totalmente robotico, sarà dotato di ben due telescopi in postazione fissa di cui uno totalmente dedicato alla ricerca scientifica e un altro dedicato alla fotografia di nebulose e galassie”. “L’ambizioso ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Una grande novità travolge positivamente il Gruppo Astrofili Palidoro che, dopo anni di studio, dà il via ad un bellissimo. E’ stata posata la ‘prima pietra’ di quello che presto diventerà unnel territorio di. L’opera sarà realizzata grazie alla gentile concessione della Fattoria Rinaldi che mette a disposizione degli astrofili un ampio spazio a Tragliatella”. Ad annunciarlo è Giuseppe Conzo, Presidente del Gruppo Astrofili Palidoro, che aggiunge: “L’, con struttura leggera amovibile e totalmente robotico, sarà dotato di ben due telescopi in postazione fissa di cui uno totalmente dedicato alla ricerca scientifica e un altro dedicato alla fotografia di nebulose e galassie”. “L’ambizioso ...

