Stranger Things, David Harbour: "Una grande star del cinema stava per portarmi via il ruolo" (Di lunedì 18 ottobre 2021) È difficile immaginare Stranger Things senza David Harbour nei panni di Jim Hopper, ma l'attore ha rivelato che una star del cinema stava per portargli via il ruolo. Dopo ben tre stagioni, è quasi impossibile immaginare qualcuno che non sia David Harbour nei panni di Jim Hopper di Stranger Things anche se secondo la star, inizialmente, un altro attore era stato scelto per interpretare il capo della polizia di Hawkins. Durante il Comic Con di New York, la star di Black Widow ha recentemente affermato di ritenere che il ruolo di Hopper sia stato quasi affidato ad "una grande star del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) È difficile immaginaresenzanei panni di Jim Hopper, ma l'attore ha rivelato che unadelper portargli via il. Dopo ben tre stagioni, è quasi impossibile immaginare qualcuno che non sianei panni di Jim Hopper dianche se secondo la, inizialmente, un altro attore era stato scelto per interpretare il capo della polizia di Hawkins. Durante il Comic Con di New York, ladi Black Widow ha recentemente affermato di ritenere che ildi Hopper sia stato quasi affidato ad "unadel ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things, David Harbour: 'Una grande star del cinema stava per portarmi via il ruolo'… - badtasteit : #StrangerThings: il ruolo di Hopper era stato offerto a una grande star - sonodiocactus : Rewatch e completamento (l'avevo appesa sigh) di Stranger Things: attivati - jkscenl : Nvm parlavano si stranger things grazie joon per non vederlo - bucciadibanana_ : @falsaestroversa è noah, l’attore di stranger things che interpreta will -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things Squid Game farà guadagnare a Netflix 900 milioni di dollari La serie è riuscita ad imporsi a show del calibro di Stranger Things , La Casa di Carta e Bridgerton (che con i suoi oltre 82 milioni di visualizzazioni era la precedente detentrice del record). Ora, ...

Squid Game ha generato introiti per un miliardo di dollari, è il più grande successo di Netflix Una cifra davvero esigua se paragonata a quella di altre serie di grande successo come The Crown e Stranger Things , rispettivamente costate a Netflix 10 e 8 milioni di dollari a puntata. Squid Game ...

Le nuove carte Magic dedicate a Stranger Things Wired Italia I tre moschettieri [1] IN STREAMING Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

Stranger Things 4, David Harbour: "Sono Hopper grazie al rifiuto di una grande star" L'attore interprete del personaggio nella serie fenomeno di Netflix ha confessato che prima di avere il ruolo questo era stato offerto a una celebrità.

La serie è riuscita ad imporsi a show del calibro di, La Casa di Carta e Bridgerton (che con i suoi oltre 82 milioni di visualizzazioni era la precedente detentrice del record). Ora, ...Una cifra davvero esigua se paragonata a quella di altre serie di grande successo come The Crown e, rispettivamente costate a Netflix 10 e 8 milioni di dollari a puntata. Squid Game ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'attore interprete del personaggio nella serie fenomeno di Netflix ha confessato che prima di avere il ruolo questo era stato offerto a una celebrità.