Sheriff, Vernydub: «Spero che con l’Inter sia una bella partita» (Di lunedì 18 ottobre 2021) In conferenza stampa, il tecnico dello Sheriff, Vernydub, ha presentato la sfida che attende la sua squadra con l’Inter Intervenuto in conferenza stampa, Vernydub, allenatore dello Sheriff, ha analizzato la sfida di Champions League di domani sera contro l‘Inter: INTER – «Spero che i miei ragazzi riescano a godersi l’atmosfera di San Siro. Spero sia una bella partita per noi e che tutti ci possiamo divertire». SQUADRA – «Ci sono delle defezioni, soprattutto Yakhshiboev ha avuto un infortunio e non potrà esserci neanche Athanasiadis, che ha avuto un malessere ed è rimasto in Moldavia. Gli altri ci sono tutti, sono pronti e disponibili». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) In conferenza stampa, il tecnico dello, ha presentato la sfida che attende la sua squadra conIntervenuto in conferenza stampa,, allenatore dello, ha analizzato la sfida di Champions League di domani sera contro l‘Inter: INTER – «che i miei ragazzi riescano a godersi l’atmosfera di San Siro.sia unaper noi e che tutti ci possiamo divertire». SQUADRA – «Ci sono delle defezioni, soprattutto Yakhshiboev ha avuto un infortunio e non potrà esserci neanche Athanasiadis, che ha avuto un malessere ed è rimasto in Moldavia. Gli altri ci sono tutti, sono pronti e disponibili». L'articolo proviene da Calcio News 24.

