Secondo giorno per i ballottaggi in 65 comuni Affluenza al 33% | in calo rispetto al primo turno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Alle 23 di domenica l'nei 65chiamati alo è stata registrata del 33,32%, oltre il 6% in menoall'alla chiusura della prima giornata di voto al, due settimane fa, quando aveva votato il 39,86%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in Friuli-Venezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi fino alle 15 di lunedì. Nelil Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci neicapoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il ...