Ramazzotti-Hunziker | reunion a Brescia per il pranzo con Aurora

Non appaiono mai sui social insieme, eppure Michelleed Eroshanno mantenuto buoni rapporti e hanno condiviso momenti di famiglia per la gioia della loro Aurora. E proprio durante un pranzo con la figlia nel Bresciano sono stati ...Michelleed Erosriappaiono insieme , sorridenti e felici, dopo anni . Il perché della reunion tra 'ex' è semplice: la showgirl svizzera 44enne e il cantante 57enne, che si sono conosciuti ...Un pranzo tra Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti è sempre un evento. Per l’occasione la nota famiglia ha deciso di pranzare non in un locale mondano, super lussuoso o mol ...Pranzo a Paratico (Brescia) e poi foto di gruppo. Ma il gruppo in questione, oltre allo chef Paolo Benigni, comprende tre persone non a caso. Sono Aurora Ramazzotti, in compagnia di papà Eros e della ...