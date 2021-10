Ragazzina uccisa da colpo di fucile, a sparare per errore è stato il fratello 13enne (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Viola Balzaretti aveva 15 anni quando ieri, sabato 16 ottobre, è stata raggiunta da un colpo di fucile, morendo sul colpo. È successo a San Felice del Benaco, comune in provincia di Brescia. A far partire accidentalmente il colpo, non è stato il padre di 57 anni – come si credeva in un primo momento – ma il fratello di appena 13 anni. A rivelarlo è stato il 57enne durante l’interrogatorio. Lago di Garda. Ieri, sabato 16 ottobre, la piccola comunità è stata attraversata da una terribile tragedia: una Ragazzina di appena 15 anni, Viola Balzaretti, è morta dopo che un colpo di un fucile l’ha raggiunta. Inizialmente si credeva che a far partire quel proiettile – al momento sembrerebbe in via accidentale – fosse ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Viola Balzaretti aveva 15 anni quando ieri, sabato 16 ottobre, è stata raggiunta da undi, morendo sul. È successo a San Felice del Benaco, comune in provincia di Brescia. A far partire accidentalmente il, non èil padre di 57 anni – come si credeva in un primo momento – ma ildi appena 13 anni. A rivelarlo èil 57enne durante l’interrogatorio. Lago di Garda. Ieri, sabato 16 ottobre, la piccola comunità è stata attraversata da una terribile tragedia: unadi appena 15 anni, Viola Balzaretti, è morta dopo che undi unl’ha raggiunta. Inizialmente si credeva che a far partire quel proiettile – al momento sembrerebbe in via accidentale – fosse ...

siciliafeed : Dopo l'interrogatorio della notte emerge la verità: era stato il fratellino a sparare il colpo di #fucile che ha uc… - MLA_11112021 : RT @vaneisthenewme2: la moglie di yekta non capisce come lui possa essere così tranquillo sapendo che una ragazzina è stata uccisa in casa… - favilla_1 : RT @vaneisthenewme2: la moglie di yekta non capisce come lui possa essere così tranquillo sapendo che una ragazzina è stata uccisa in casa… - Saretta13885 : RT @vaneisthenewme2: la moglie di yekta non capisce come lui possa essere così tranquillo sapendo che una ragazzina è stata uccisa in casa… - vaneisthenewme2 : la moglie di yekta non capisce come lui possa essere così tranquillo sapendo che una ragazzina è stata uccisa in ca… -