Advertising

sportli26181512 : Lazio, l’ex Cana: “Il Marsiglia può far male. Tare? Lo aiuto io…”: Il difensore, che ha giocato anche con i frances… - LALAZIOMIA : Lazio, l’ex Cana: “Il Marsiglia può far male. Tare? Lo aiuto io…” - IoNascoQui : Verso Lazio – Marsiglia: le parole del doppio ex Cana ai microfoni di Radiosei -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cana

Corriere dello Sport

ROMA - Il Marsiglia è un po' la sua seconda casa per Lorik. Quattro anni da protagonista tra il 2005 e il 2009, poi il passaggio al Sunderland, al Galatasaray e poi alla. A Roma ha messo su famiglia senza dimenticare il suo passato. Ai microfoni ...... che offre bagni indimenticabili ad Anse, considerata una delle spiagge più belle al mondo. ...le zipline più grandi dei Caraibi nella provincia di Puerto Plata e nei parchi avventura a PuntaIl grande doppio ex della sfida parla del match di giovedì in programma all'Olimpico per la terza giornata di Europa ...Giovedì 21 andrà in scena la terza giornata dei giorni di Europa League per la Lazio. Sarri sfiderà l'Olympique Marsiglia, ora terza nel gruppo E. Per la ...