LAMORGESE "SUDAMERICANA": IDRANTI DI POLIZIA CONTRO PORTUALI A TRIESTE, PRO BIG PHARMA… (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Rave Abusivo non li usò: drogati più protetti dei Lavoratori! di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News «La sensazione, sempre più netta ormai, è che l'Italia sia la sede prescelta per un esperimento sociale vero e proprio, che punta al CONTROllo spasmodico dell'individuo». E' quanto scritto dall'eurodeputata Francesca Donato in relazione al Green Pass … proviene da Database Italia.

