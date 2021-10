LA VOCE PERFETTA: I LETTORI DI BUBINOBLOG SI SFIDANO IN UNA SPECIALE GARA CANORA (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva su BUBINOBLOG La VOCE PERFETTA, un format canoro che si ispira al celebre talent show Tale e Quale. Alcuni utenti si sono voluti mettere in gioco per cercare di imitare alcune leggende della musica italiana. Chi vincerà? La community di BUBINOBLOG, giudice della competizione, sarà chiamata a valutare le esibizioni scrivendo un solo nome nell’area commenti entro mercoledì 20 ottobre. Il più votato vince! Ogni settimana – per 3 settimane – ci si sfiderà con un nuovo pezzo: le prime tre settimane ci saranno le audizioni, dove i concorrenti si propongono con i vari pezzi. In quell’occasione si elegge il migliore, che si aggiudica un posto in finale. I tre migliori delle audizioni, si sfideranno nel triello finale, dove verrà proclamato la VOCE vincitrice. Vuoi sfidare i partecipanti? Puoi inviare ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva suLa, un format canoro che si ispira al celebre talent show Tale e Quale. Alcuni utenti si sono voluti mettere in gioco per cercare di imitare alcune leggende della musica italiana. Chi vincerà? La community di, giudice della competizione, sarà chiamata a valutare le esibizioni scrivendo un solo nome nell’area commenti entro mercoledì 20 ottobre. Il più votato vince! Ogni settimana – per 3 settimane – ci si sfiderà con un nuovo pezzo: le prime tre settimane ci saranno le audizioni, dove i concorrenti si propongono con i vari pezzi. In quell’occasione si elegge il migliore, che si aggiudica un posto in finale. I tre migliori delle audizioni, si sfideranno nel triello finale, dove verrà proclamato lavincitrice. Vuoi sfidare i partecipanti? Puoi inviare ...

Advertising

IoCercoDiMe : @Sagittario09 Cantata così é stupenda,si sente in perfetta acustica la voce e le note. ???? - marco__lecce : @__turandot_ Senza voce, serata perfetta, litigata con un romanista seduto al mio tavolo e goduria finale per la vi… - kostamitrou : RT @andrea_esp25: #Brescia perfetta, #Napoli un po' meno. Mitrou-Long fa la voce grossa e gli altri lo seguono, Napoli non riesce a paregg… - andrea_esp25 : #Brescia perfetta, #Napoli un po' meno. Mitrou-Long fa la voce grossa e gli altri lo seguono, Napoli non riesce a… - Irina05857869 : @imperozorzando0 Si esatto perché la sua voce è perfetta così com'è -

Ultime Notizie dalla rete : VOCE PERFETTA L'opera omnia degli Oblivion: dissacrante, ma con stile Ma soprattutto grandi professionisti, di grande talento nella voce e nella musica , nelle ... Lo spettacolo è stato un continuo crescendo e ha trovato nel bis l'esplosione perfetta del talento dei ...

Jurassic World Aftermath " Part 2 - Recensione ... accedere ad aree sigillate della base, trovare documenti e farsi guidare dalla voce di Mia, una ... Non solo velociraptor Un'esperienza in VR molto "additiva" e perfetta per gli amanti dello stealth, ...

Amoruso su Juventus-Roma: "I giallorossi hanno giocato la partita senza timore. Partita perfetta di... Voce Giallo Rossa Diabolik: cosa abbiamo visto a Roma FF16? L’inizio del film e la soundtrack di Manuel Agnelli Diabolik, il nuovo lungometraggio dei Manetti Bros., arriva nelle sale italiane il 16 dicembre 2021. Ecco una piccola anticipazione.

Ma soprattutto grandi professionisti, di grande talento nellae nella musica , nelle ... Lo spettacolo è stato un continuo crescendo e ha trovato nel bis l'esplosionedel talento dei ...... accedere ad aree sigillate della base, trovare documenti e farsi guidare dalladi Mia, una ... Non solo velociraptor Un'esperienza in VR molto "additiva" eper gli amanti dello stealth, ...Diabolik, il nuovo lungometraggio dei Manetti Bros., arriva nelle sale italiane il 16 dicembre 2021. Ecco una piccola anticipazione.