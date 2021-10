Incappare in una fake news su Marconi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come Giacomo Leopardi compongo una palinodia ovvero, come Ugo Tognazzi, rivendico il diritto alla cazzata: che nello specifico è stata cascare, busto e tutto, nel tranello dell’erma di Guglielmo Marconi imbrattata al Pincio da un sedicente gruppo antifascista scontento dei trascorsi politici del nostro. Ora vien fuori che al Pincio non c’è nessun busto di Marconi; o meglio, ce n’è uno, effettivamente imbrattato, ma è stato aggiunto clandestinamente e reca le fattezze dell’artista autore dell’oggetto e della performance, Karlo Mangiafesta. Il quale, sul web, ha la biografia più breve ed essenziale della storia: “Karlo Mangiafesta non esiste”. Io, un po’ ciula, dalla lontana mia Lombardia anziché andare a controllare avevo dedicato un mese fa una Bandiera a questo fatterello, trascinato dalla cieca fiducia in numerosi giornali che avevano riportato ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come Giacomo Leopardi compongo una palinodia ovvero, come Ugo Tognazzi, rivendico il diritto alla cazzata: che nello specifico è stata cascare, busto e tutto, nel tranello dell’erma di Guglielmoimbrattata al Pincio da un sedicente gruppo antifascista scontento dei trascorsi politici del nostro. Ora vien fuori che al Pincio non c’è nessun busto di; o meglio, ce n’è uno, effettivamente imbrattato, ma è stato aggiunto clandestinamente e reca le fattezze dell’artista autore dell’oggetto e della performance, Karlo Mangiafesta. Il quale, sul web, ha la biografia più breve ed essenziale della storia: “Karlo Mangiafesta non esiste”. Io, un po’ ciula, dalla lontana mia Lombardia anziché andare a controllare avevo dedicato un mese fa una Bandiera a questo fatterello, trascinato dalla cieca fiducia in numerosi giornali che avevano riportato ...

