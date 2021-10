Green pass, al porto di Trieste sgomberato varco 4. Ancora proteste in città. VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tensione a Trieste: il varco 4 del porto - cuore delle proteste dei giorni scorsi contro il Green pass - è stato sgomberato dopo diverse ore dalla Polizia, ma le contestazioni continuano in città. Allo scalo portuale gli agenti hanno usato idranti e cariche per disperdere i partecipanti che, in un primo momento, avevano rifiutato di spostarsi (LE FOTO - TUTTE LE NEWS SUL COVID LIVE). Poi i manifestanti sono arretrati, riversandosi lungo le vie della città, dove gli agenti sono intervenuti nuovamente, anche con il lancio di fumogeni. Stefano Puzzer, il portavoce dimissionario del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, intanto ha annunciato che lo sciopero sarà prolungato fino al 21 ottobre. E, dalla testa del ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tensione a: il4 del- cuore delledei giorni scorsi contro il- è statodopo diverse ore dalla Polizia, ma le contestazioni continuano in. Allo scalo portuale gli agenti hanno usato idranti e cariche per disperdere i partecipanti che, in un primo momento, avevano rifiutato di spostarsi (LE FOTO - TUTTE LE NEWS SUL COVID LIVE). Poi i manifestanti sono arretrati, riversandosi lungo le vie della, dove gli agenti sono intervenuti nuovamente, anche con il lancio di fumogeni. Stefano Puzzer, il portavoce dimissionario del Coordinamento dei lavoratori portuali di, intanto ha annunciato che lo sciopero sarà prolungato fino al 21 ottobre. E, dalla testa del ...

