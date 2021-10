Google pubblica l’app Play Protect Service nel Play Store per aggiornarla quando ne ha voglia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Google vuole dare un'altra spinta ai suoi servizi e per farlo pubblica una nuova applicazione, dal nome Google Play Protect Service, nel Google Play Store con l'obiettivo di aggiornare un altro importantissimo servizio presente all'interno di Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 18 ottobre 2021)vuole dare un'altra spinta ai suoi servizi e per farlouna nuova applicazione, dal nome, nelcon l'obiettivo di aggiornare un altro importantissimo servizio presente all'interno di Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Cheteloridicoa1 : @pbecchi @barbarab1974 15 portuali non sono *i portuali di Trieste'. E tra questi 15 c'è un certo Tuiach che nel gi… - spremute : Ransomware, Google pubblica un rapporto sul cyber crimine - ilpazientezero : RT @BarbaraRaval: 4) I dati di Google possono prevedere cosa sta per succedere.I dati hanno un enorme potenziale per l'integrazione nei mod… - Indiesposta27 : È peggio un tizio che pubblica una foto spacciandola per sua o chi ha trascorso il sabato a prenderlo in giro, mina… - didafra9 : RT @seozoomtool: Google pubblica nuovi documenti di aiuto su come controllare i titoli e le meta description delle nostre pagine: ecco le i… -

Ultime Notizie dalla rete : Google pubblica Metaverse. Alla soglia della robotizzazione dei sentimenti ... come la guerra o la produzione industriale e ancora la medicina e la pubblica amministrazione. La ... Per questo rischiano molto anche i monopolisti del presente come Google, Apple, Amazon e lo stesso ...

Digitalizzazione e prestazioni energetiche: il webinar del Cefpas ...Modeling) e rappresenta una delle prime se non la prima esperienza in assoluto di pubblica ... Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul ...

Halloween 2021: Google pubblica Frightgeist Pop Up Magazine Google Pixel 6: foto reali e cover svelano le dimensioni a poche ore dal lancio A poche ore dal lancio ufficiale emergono nuove foto scattate dal vivo che svelano le dimensioni reali del Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google pubblicizza i nuovi foldable di Samsung Google ha appena lanciato un nuovo sito dedicato ai foldable Z Flip3 e Z Fold3 di casa Samsung; come mai sta pubblicizzando prodotti "rivali"?

... come la guerra o la produzione industriale e ancora la medicina e laamministrazione. La ... Per questo rischiano molto anche i monopolisti del presente come, Apple, Amazon e lo stesso ......Modeling) e rappresenta una delle prime se non la prima esperienza in assoluto di... Ricevi le nostre ultime notizie daNews : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul ...A poche ore dal lancio ufficiale emergono nuove foto scattate dal vivo che svelano le dimensioni reali del Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.Google ha appena lanciato un nuovo sito dedicato ai foldable Z Flip3 e Z Fold3 di casa Samsung; come mai sta pubblicizzando prodotti "rivali"?