Facchinetti prende un pugno da McGregor e va al tappeto

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 18 ottobre 2021)denuncia: «Colpito dasenza alcun motivo» Corriere della sera, pagina 21, di Chiara Maffioletti. Doveva essere una bella serata e, fino a un certo punto, lo era anche stata. Francescoera tra gli invitati di una ristretta festicciola privata che il lottatore dei record Conoraveva improvvisato nel suo hotel. Entrambi erano a Roma: il campione per il battesimo di suo figlio e il produttore per la prima del film Time is Up, in cui recitano due dei suoi artisti, Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Proprio l’attrice sarebbe stata il tramite per l’invito di gruppo da parte dello sportivo: qualche ora in compagnia al St. Regis. Chiacchiere, risate, aneddoti. Tutto tranquillissimo, assicurano diversi testimoni. Poi, senza un perché,ha dato un ...