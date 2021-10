Enel in circolo, oggetti di scarto diventano opere d'arte (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Adnkronos) - Trasformare vecchi oggetti in qualcosa di nuovo e di bello grazie al riuso e al riciclo artistico e, soprattutto, alla partecipazione attiva dei cittadini. E' l'obiettivo di Enel in circolo, iniziativa di Enel Energia che porta l'economia circolare e la sostenibilità nelle città e che in questi giorni approda a Padova, dopo la tappa di Milano. “Un'iniziativa progettata nel 2021 e nata per far sì che la cultura dell'economia circolare e della sostenibilità raggiungesse in maniera concreta le città italiane” con “l'obiettivo di coinvolgere in prima persona i cittadini che devono fare qualcosa di attivo per rimettere in circolo gli oggetti dando loro nuova vita”, racconta all'Adnkronos Barbara Serafini, responsabile Comunicazione Commerciale e Content ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Adnkronos) - Trasformare vecchiin qualcosa di nuovo e di bello grazie al riuso e al riciclo artistico e, soprattutto, alla pcipazione attiva dei cittadini. E' l'obiettivo diin, iniziativa diEnergia che porta l'economia circolare e la sostenibilità nelle città e che in questi giorni approda a Padova, dopo la tappa di Milano. “Un'iniziativa progettata nel 2021 e nata per far sì che la cultura dell'economia circolare e della sostenibilità raggiungesse in maniera concreta le città italiane” con “l'obiettivo di coinvolgere in prima persona i cittadini che devono fare qualcosa di attivo per rimettere inglidando loro nuova vita”, racconta all'Adnkronos Barbara Serafini, responsabile Comunicazione Commerciale e Content ...

