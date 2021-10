Ciclismo su pista | Mondiali 2021 | Elia Viviani ed un sogno d’oro da provare a realizzare

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) I Campionati del Mondo di Roubaix, al via mercoledì 20 ottobre, rappresentano forse l’ultima grande occasione diper inseguire quel titolo mondiale che più volte gli è sfuggito. Il veronese si giocherà le sue carte nell’omnium e nella madison (assieme al compagno di team Simone Consonni) tentando di issarsi sul tetto del mondo anche in una rassegna iridata dopo l’apoteosi olimpica di cinque anni fa. Il palmares dard diè invidiabile: oltre al successo di Rio ed al bronzo conquistato a Tokyo un paio di mesi or sono vanta ben sette vittorie agli Europei in cinque discipline diverse, palese dimostrazione della grande poliedricità dell’atleta. A livello intercontinentalesfiorò la vittoria esattamente dieci anni fa, aidi ...