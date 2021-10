Canone Rai, il numero di Tv in casa incide sul costo? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Molte persone se lo chiedono, l’imposta sulla televisione dipende da quanti televisori si posseggono nell’abitazione? Il Canone Rai è un’imposta che c’è da quando esiste il servizio radiotelevisivo italiano. Fino a pochi anni fa era la più evasa dagli italiani. Ogni anno arrivava a casa un bollettino postale con l’importo, che in molti “dimenticavano” di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Molte persone se lo chiedono, l’imposta sulla televisione dipende da quanti televisori si posseggono nell’abitazione? IlRai è un’imposta che c’è da quando esiste il servizio radiotelevisivo italiano. Fino a pochi anni fa era la più evasa dagli italiani. Ogni anno arrivava aun bollettino postale con l’importo, che in molti “dimenticavano” di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Rai batte cassa per coprire il rosso. Gli 1,7 miliardi del canone in bolletta non bastano: “Lo paghino anche telefo… - peppiniellopz : RT @Giacinto_Bruno: Bravo, è per pagare te che gli italiani pagano il canone Rai - LucianoMeringa : RT @Giacinto_Bruno: Bravo, è per pagare te che gli italiani pagano il canone Rai - SimoSerra80 : Sogno Italia senza più il canone Rai, dove un bubu qualunque possa parlare in tv tra uno spot Pfizer ed uno moderna… - coccodrilloca : RT @Giacinto_Bruno: Bravo, è per pagare te che gli italiani pagano il canone Rai -