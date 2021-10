Barbara D’Urso e la separazione da Mauro Berardi: dopo anni tutta la verità (Di lunedì 18 ottobre 2021) Barbara D’Urso è stata per anni insieme al produttore cinematografico Mauro Berardi. Ecco svelato il motivo della loro separazione La D’Urso è una delle conduttrici televisive di maggior successo per quel che riguarda il piccolo schermo. Da molto tempo infatti, domina la scena sulle reti Mediaset, dove ha condotto negli anni una grande quantità di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 18 ottobre 2021)è stata perinsieme al produttore cinematografico. Ecco svelato il motivo della loroLaè una delle conduttrici televisive di maggior successo per quel che riguarda il piccolo schermo. Da molto tempo infatti, domina la scena sulle reti Mediaset, dove ha condotto negliuna grande quantità di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Erika36370933 : @AndreaScheniniA MARA-VENIER COME LO MERITAVA PIERPAOLO DA QUASI UN ANNO MASSACRATI SMINUITI SICURAMENTE PER COLPA… - TheGattoRognoso : @LaBombetta76 Hanno imparato a lavarsi le mani da Barbara D’Urso e parlano. - Mony83Heart : Voi continuate pure a chiamare NO VAX chi non è favorevole a QUESTO vaccino. Viva la scienza ma quella vera non… - Peppino03597198 : La rinascita dei talent vip #taleequaleshow e #BallandoConLeStelle è avvenuta grazie ai personaggi nati a Mediaset… - ambra_trans : RT @ambra_trans: Mi sento tanto Barbara D Urso il mio idolo e esempio di femmina con la F maiuscola Vi adorooooo con il cuore ????e il cul… -