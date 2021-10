Ballottaggi | Renzi | ' clamorosa sconfitta destra sovranista'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "dei candidati della, che avrà molto su cui riflettere. La debacle della, in queste amministrative, è stata oggettivamente aiutata dall'astensionismo. Ma penso che abbia molto influito l'atteggiamento schizofrenico su vaccini e green pass. Il sovranismo non paga, il populismo grillino e destrorso si può sconfiggere". Così Matteonella enews.

Advertising

massimobordonar : RT @dalsenfuggito: mi sembra di capire che renzi ha vinto tutti i ballottaggi ?????????? - amiocugino : Complimenti a #ItaliaViva per la schiacciante vittoria di tutti i #ballottaggi. Grazie #renzi (m.) #nobili #MEB… - tarutac : RT @dalsenfuggito: mi sembra di capire che renzi ha vinto tutti i ballottaggi ?????????? - Ecatetriformis : RT @dalsenfuggito: mi sembra di capire che renzi ha vinto tutti i ballottaggi ?????????? - dalsenfuggito : mi sembra di capire che renzi ha vinto tutti i ballottaggi ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Renzi

la Repubblica

... dice il leader di Azione, come un partito centrista che metta insieme Matteo, Luigi Brugnaro ... IIl centrosinistra cerca il 5 a zero aiche si concludono oggi. Ma anche ...DOPO I/ Tra Pnrr, tasse e Colle: il cambio marcia che serve a Draghi Non si tratterebbe ... Matteoe Paolo Gentiloni. Per l'ex 'Premier Ue' Merkel si profilerebbe un incarico di medio ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Clamorosa sconfitta dei candidati della destra sovranista, che avrà molto su cui riflettere. La debacle della destra, in queste amministrative, è stata oggettivamente aiut ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Davvero ottimi i risultati dei ballottaggi per i candidati che abbiamo sostenuto. Complimenti ai nuovi sindaci: faranno il lavoro più bello del mondo. Auguri!”. Così Matte ...