Tre ballerini italiani morti in un incidente stradale a Riad. Il video del loro ultimo spettacolo insieme (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono tre i ballerini italiani morti in un tragico incidente d’auto a Riad in Arabia Saudita. Oltre al noto artista biscegliese Antonio Caggianelli, anche un giovane agrigentino di San Giovanni Gemini, Nicolas Esposto, e il romano Giampiero Giarri. L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata, uccidendo i tre ballerini e due persone del posto. Sulla “drammatica vicenda” la Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a Riad, si è subito attivata ed è in contatto con le famiglie. Nicolas Esposto Il ricordo dei tre ballerini morti A ricordare Nicola Esposto su Facebook l’Oratorio “don Michele ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono tre iin un tragicod’auto ain Arabia Saudita. Oltre al noto artista biscegliese Antonio Caggianelli, anche un giovane agrigentino di San Giovanni Gemini, Nicolas Esposto, e il romano Giampiero Giarri. L’nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata, uccidendo i tree due persone del posto. Sulla “drammatica vicenda” la Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a, si è subito attivata ed è in contatto con le famiglie. Nicolas Esposto Il ricordo dei treA ricordare Nicola Esposto su Facebook l’Oratorio “don Michele ...

Advertising

repubblica : Incidente nel deserto in Arabia Saudita, muoiono tre ballerini italiani - repubblica : Incidente nel deserto, muoiono tre ballerini italiani in Arabia Saudita - blusewillis1 : Incidente in Arabia, chi erano i tre ballerini morti: Giampiero, Antonio e Nicolas, stelle della danza - ElioLannutti : Incidente nel deserto, muoiono tre ballerini italiani in Arabia Saudita - Italia_Notizie : Precipitano in una scarpata nel deserto: tre ballerini italiani morti in Arabia -