Svolta Salernitana | conferme totali | esce Castori | entra Colantuono

(Di domenica 17 ottobre 2021) Confermata la nostra esclusiva, lasi avvia al ribaltone. Ormai sancito – come anticipato – l’esonero di Fabrizio: molto più di semplici valutazioni, ma una decisione presa come vi abbiamo svelato.anche su Stefanodestinato a tornare sulla panchina granata: era in pole su Iachini e altri candidati, la scelta è stata ormai fatta. Persi tratterà di un rientro a Salerno dopo l’avventura della stagione 2017-2018. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Spezia-Salernitana, le pagelle: Kovalenko show da 7,5. Obi merita 7

