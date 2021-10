Monterosi-Paganese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di domenica 17 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 ottobre alle ore 14:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Nella nona giornata si affrontano. Le formazioni sono reduci da due gare opposte: i laziali hanno vinto le ultime due, mentre i campani hanno perso sia contro Catanzaro che Campobasso. Ma dove vedere la partita in ...... il tecnico della, Gianluca Grassadonia , ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani , domenica 17 ottobre 2021, a Viterbo , contro ilTuscia . In occasione del ...Battere la Paganese per continuare la striscia positiva. Oggi pomeriggio, calcio d'inizio ore 14,30, il Monterosi riceve la Paganese nella nona giornata del girone C. I biancorossi, ...Monterosi Tuscia pronto a stupire ancora, al Rocchi c'è la Paganese. Sport - Calcio - Serie C - I biancorossi sono imbattuti da cinque turni e puntano al sesto risultato utile consecutivo - Fischio d' ...