A life of photoshoots è il racconto moda per immagini del fotografo Marco Glaviano per la prima volta in Italia con le immagini icona e alcune polaroid inedite esposte presso Galleria Deodato Arte, in Via Nerino 2 a Milano. Come spiega l'artista: «Le polaroid sono testimonianze di un'immagine non modificata. Oggi chi vede una foto di una bella donna ha una immagine di Photoshop, mentre uno scatto con una polaroid non mente. Sta tornando sempre più di moda ritrarre così; tantissimi fotografi scelgono di immortalare l'attimo con una polaroid perché libera dal pregiudizio per cui è tutto finto, acquisendo una valenza di documento vero». Marco Glaviano nel corso della sua lunga e ...

Ultime Notizie dalla rete : polaroid inedite Le polaroid inedite di Marco Glaviano per la prima volta in Italia A life of photoshoots è il racconto moda per immagini del fotografo Marco Glaviano per la prima volta in Italia con le immagini icona e alcune polaroid inedite esposte presso Galleria Deodato Arte, in Via Nerino 2 a Milano. Come spiega l'artista: "Le polaroid sono testimonianze di un'immagine non modificata. Oggi chi vede una foto di una ...

