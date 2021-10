Juventus-Roma, raccontata come un romanzo di Tolstoj (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel gioco delle metafore e delle similitudini, Juventus-Roma potrebbe essere affiancato al capolavoro letterario di Lev Tolstoj, Guerra e Pace. Tra reparti offensivi ridotti per gli infortuni e ruoli che si invertono (Allegri che evidenzia difetti dei suoi e Mourinho che fino ad ora ha scelto la via diplomatica), ecco come prepararsi ad una partita lunga circa 1700 pagine. Mourinho come Kaiser Soze José Mourinho, allenatore della RomaJosé stasera torna sul luogo dell’ultimo delitto all’ombra della Mole. Annus Domini 2018 e José Mourinho portava allo Juventus Stadium il suo Manchester United. A tarda sera, uscì zoppicando dallo stadio come il villain Pignuino in Batman: aveva appena scherzato con i bianconeri. Non fu tanto una questione di punti ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel gioco delle metafore e delle similitudini,potrebbe essere affiancato al capolavoro letterario di Lev, Guerra e Pace. Tra reparti offensivi ridotti per gli infortuni e ruoli che si invertono (Allegri che evidenzia difetti dei suoi e Mourinho che fino ad ora ha scelto la via diplomatica), eccoprepararsi ad una partita lunga circa 1700 pagine. MourinhoKaiser Soze José Mourinho, allenatore dellaJosé stasera torna sul luogo dell’ultimo delitto all’ombra della Mole. Annus Domini 2018 e José Mourinho portava alloStadium il suo Manchester United. A tarda sera, uscì zoppicando dallo stadioil villain Pignuino in Batman: aveva appena scherzato con i bianconeri. Non fu tanto una questione di punti ...

