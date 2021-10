GF Vip, amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: «Voglio divertirmi, altro no» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Miriana Trevisan e Nicola Pisu: love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF Vip,... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021): love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF Vip,...

Advertising

zazoomblog : GF Vip amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: «Voglio divertirmi altro no» -… - infoitsalute : Wanda, Ambra e le altre storie: attrazioni fatali e tradimenti al veleno. Quando l'amore vip va nel pallone e la co… - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: i gossip, le storie e gli sviluppi amorosi ad un mese dall’inizio del reality - BreakingItalyNe : RT @leggoit: GF Vip, amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: «Voglio divertirmi, altro no» - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6: i gossip, le storie e gli sviluppi amorosi ad un mese dall’inizio del reality -