Ego4D | l’ultimo ritrovato di Facebook nell’era del “capitalismo di sorveglianza”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Non passa giorno senza che le meraviglie del cosiddetto villaggio globale non ci stupiscano con nuove, mirabolanti suggestioni che presto “cambieranno la nostra vita”; e senza domandarci, ormai da troppo tempo, non solo il “come” queste ci cambieranno e il “quando” e “quanto” costoro faranno parte della nostra vita, ma soprattutto il perché la tecnica stia prendendo questa specifica direzione, ci siamo abituati, in pieno sposalizio con le magnifiche sorti progressiste, ad abbracciare qualsiasi novità ci venga sottoposta, perché ontologicamente migliore. L’illusione in merito alla figura di colui che si crede consumatore, il quale ancora convinto di essere parte integrante del sistema decisionale del mercato che attraverso le sue preferenze, le sue scelte e i suoi acquisti ne indica una direzione non può che suscitare una certa tenerezza.: ...