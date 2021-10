Deputato ucciso in Gb, convalidato il fermo per terrorismo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiama Ali Harbi Ali il 25enne britannico di origini somale arrestato ieri per l'uccisione del Deputato conservatore David Amess, accoltellato a morte nell'Essex. Lo ha reso noto stasera la polizia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiama Ali Harbi Ali il 25enne britannico di origini somale arrestato ieri per l'uccisione delconservatore David Amess, accoltellato a morte nell'Essex. Lo ha reso noto stasera la polizia ...

