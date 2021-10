Benji e Bella Thorne: nozze sul Lago di Como (Di domenica 17 ottobre 2021) Quello tra Benji e Bella Thorne è un grande amore che prosegue a gonfie vele. La coppia ha deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio, annunciato con la foto di un brillante anello su Instagram, e, a Verissimo da Silvia Toffanin, hanno rivelato dove pensano di sposarsi! Quello tra l’attrice americana Bella Thorne e Benji, ex componente del duo musicale Benji&Fede, è proprio un grande amore. I due hanno lavorato insieme al film “Time is up”, che uscirà prossimamente nelle sale, e che è legato anche ad un ricordo davvero speciale per la coppia. Durante l’ultimo giorno di riprese, infatti, Benji ha deciso di prendere coraggio e fare la proposta di matrimonio a Bella, come da lei ricordato nell’intervista concessa a ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 17 ottobre 2021) Quello traè un grande amore che prosegue a gonfie vele. La coppia ha deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio, annunciato con la foto di un brillante anello su Instagram, e, a Verissimo da Silvia Toffanin, hanno rivelato dove pensano di sposarsi! Quello tra l’attrice americana, ex componente del duo musicale&Fede, è proprio un grande amore. I due hanno lavorato insieme al film “Time is up”, che uscirà prossimamente nelle sale, e che è legato anche ad un ricordo davvero speciale per la coppia. Durante l’ultimo giorno di riprese, infatti,ha deciso di prendere coraggio e fare la proposta di matrimonio a, come da lei ricordato nell’intervista concessa a ...

Advertising

magnificodifett : @alicefaroni @Benji_Mascolo ali bella?????????? - zairariva : Benji ha visto tutto insieme a Bella erano lì ed effettivamente conferma la tesi di Facchinetti ! Tirato pugno dal… - magnificodifett : RT @heartbreakgvrI: grazie per la giornata di oggi e per averci dato l’occasione di guardare il film con te e bella in sala, ti voglio davv… - nicojixx1 : RT @heartbreakgvrI: grazie per la giornata di oggi e per averci dato l’occasione di guardare il film con te e bella in sala, ti voglio davv… - bthrowback_fp : RT @heartbreakgvrI: grazie per la giornata di oggi e per averci dato l’occasione di guardare il film con te e bella in sala, ti voglio davv… -