Basket | Serie A 2021 2022 | Tortona rischia ma vince a Pesaro

(Di domenica 17 ottobre 2021) La Bertram Derthonamain casa del Carpegna Prosciuttonella sfida valida per la quarta giornata della.Wright il miglior realizzatore con 24 punti, seguito da Tambone (17 punti) e Delfino (14 punti). LA PARTITA – Partono forti i padroni di casa che si portano subito sull’8-0, maritrova la parità sul 10-10 e, dopo un momento si parità a metà del primo quarto, nella parte finale allunga chiudendo con sette punti di vantaggio (19-26). Nella seconda frazioneprova ad avvicinarsi non riuscendo, però, ad andare oltre i cinque punti di distanza in apertura sul 22-27. Gli ospiti approfittano del grande momento e, trascinati da un inarrestabile Wright, ...

SportandoIT : Tortona sulle ali di Wright. Pesaro si arrende nel finale

Quintetti:Pesaro: Jones Larson Drell Sanford DelfinoTortona: Macura Cain Wright Sanders Daum 1° QUARTO: Parte bene Pesaro, nonostante una palla persa ...Basket, Serie A1 2021/2022: Treviso cade in casa contro Sassari per 64-71. by Andrea Bellini. Dinamo Sassari supporters - Foto championsleague.basketball. Il Banco di Sardegna Sassari si impone per 64 ...