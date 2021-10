Attacco Cgil, Landini: “Errore per partiti destra non essere in piazza” (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’Attacco alla Cgil durante il corteo No Green pass di Roma, i partiti di destra “credo che abbiano fatto un Errore” a non partecipare in piazza San Giovanni “perché la manifestazione di ieri era una manifestazione fatta per applicare la Costituzione, l’antifascismo non è contro qualcuno ma è per la democrazia, la partecipazione. Sono venuti tutti a dare la solidarietà alla Cgil e li ringrazio ma io mi aspettavo che la manifestazione di sabato fosse di tutti. E’ il momento di unire il Paese e unire il Paese significa partire dal lavoro”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di “Che tempo che fa” su Raitre, parlando della mancata partecipazione. “Bellissima manifestazione, grande davvero. Una bella ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’alladurante il corteo No Green pass di Roma, idi“credo che abbiano fatto un” a non partecipare inSan Giovanni “perché la manifestazione di ieri era una manifestazione fatta per applicare la Costituzione, l’antifascismo non è contro qualcuno ma è per la democrazia, la partecipazione. Sono venuti tutti a dare la solidarietà allae li ringrazio ma io mi aspettavo che la manifestazione di sabato fosse di tutti. E’ il momento di unire il Paese e unire il Paese significa partire dal lavoro”. Lo ha detto il segretario della, Maurizio, ospite di “Che tempo che fa” su Raitre, parlando della mancata partecipazione. “Bellissima manifestazione, grande davvero. Una bella ...

