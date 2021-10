Assurdo in Juventus-Roma: Orsato fischia il rigore prima del gol di Abraham e ferma tutto (Di domenica 17 ottobre 2021) Juventus-Roma l’arbitro Orsato fischia un rigore per fallo su Mkhitaryan un attimo prima che Abraham calciasse in porta. Una decisione assurda quella del direttore di gara che decide di interrompere il gioco una frazione di secondo prima che il calciatore della Roma ribadisse in rete il pallone. Sarebbe bastato attendere pochissimo e far proseguire l’azione e la Roma avrebbe pareggiato. Invece Orsato è diventato protagonista di Juventus-Roma ed bloccato l’azione, fischiato il rigore per i giallorossi. Eppure oramai gli arbitri decidono sempre di far giocare, vedere come si sviluppa l’azione e poi eventualmente ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021)l’arbitrounper fallo su Mkhitaryan un attimochecalciasse in porta. Una decisione assurda quella del direttore di gara che decide di interrompere il gioco una frazione di secondoche il calciatore dellaribadisse in rete il pallone. Sarebbe bastato attendere pochissimo e far proseguire l’azione e laavrebbe pareggiato. Inveceè diventato protagonista died bloccato l’azione,to ilper i giallorossi. Eppure oramai gli arbitri decidono sempre di far giocare, vedere come si sviluppa l’azione e poi eventualmente ...

