Alex Belli invaghito di Soleil? La sua ex ne è sicura: “Sei infedele, ti è piaciuta subito” (Di domenica 17 ottobre 2021) A differenza del resto della casa, Alex Belli in questo primo mese di GF Vip è sempre rimasto accanto a Soleil Sorge. I due hanno instaurato una bella amicizia, ma diversi telespettatori pensano che ci sia qualcosa di più. Molti sono certi che se l’attore non fosse impegnato sicuramente si dichiarerebbe all’influencer. E ad essere convinta di questa cosa c’è anche una famosa ex del gieffino, Mila Suarez. La modella (che è stata diffidata da Alex Belli) è sicura che il suo ex fidanzato sia interessato a Soleil. Mila Suarez: “Alex Belli è attratto dalla Sorge”. Dalle pagine di DiPiù Mila ha dichiarato che presto Alex potrebbe cedere al fascino di Soleil. Secondo la Suarez ... Leggi su biccy (Di domenica 17 ottobre 2021) A differenza del resto della casa,in questo primo mese di GF Vip è sempre rimasto accanto aSorge. I due hanno instaurato una bella amicizia, ma diversi telespettatori pensano che ci sia qualcosa di più. Molti sono certi che se l’attore non fosse impegnatomente si dichiarerebbe all’influencer. E ad essere convinta di questa cosa c’è anche una famosa ex del gieffino, Mila Suarez. La modella (che è stata diffidata da) èche il suo ex fidanzato sia interessato a. Mila Suarez: “è attratto dalla Sorge”. Dalle pagine di DiPiù Mila ha dichiarato che prestopotrebbe cedere al fascino di. Secondo la Suarez ...

Advertising

StraNotizie : Alex Belli invaghito di Soleil? La sua ex ne è sicura: “Sei infedele, ti è piaciuta subito” - jemechoisis : Ma mettete la stanza blu che sono tutti svegli, non Alex belli che fa il tuttologo. Per la regia esiste solo la Cop… - zazoomblog : GF Vip 6: Alex Belli Davide Silvestri e Soleil Sorge commentano l’atteggiamento di Raffaella Fico - #Belli #Davide… - angeliquepoison : RT @G_Onagap21: Secondo me Alex belli è più bravo come fotografo che come attore #gfvip - LabambaAlessio : Alex Belli che parla inglese #GFvip -