38enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: un video mostra un'altra realtà (Di domenica 17 ottobre 2021) Era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma un filmato ha svelato che in realtà erano stati gli agenti di polizia a buttarlo a terra e colpirlo. Il protagonista della vicenda è un uomo di 38 anni, residente a Roma (precisamente all'Eur), che è riuscito a dimostrare la sua innocenza nel corso del processo. Tutto grazie ad un video, che ha confermato come l'imputato non avesse affatto opposto resistenza alle forze dell'ordine né le avrebbe tantomeno spintonate, come raccontato negli atti. Il caso risale allo scorso 31 maggio. Il 38enne ha una forte discussione con il padre e la sorella, che gli dicono di lasciare l'auto in garage. Proprio il padre dice al figlio: "Se non la smetti chiamo la ...

