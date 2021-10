235 ghiri sequestrati dai carabinieri agli ‘ndranghetisti nell’Aspromonte | un rituale di morte centenario dietro

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sabato scorso idi Delianuova (Reggio Calabria), paese dell’Aspromonte calabrese, hanno sequestrato 235, ognuno imbustato in un sacchetto di plastica e conservato nel congelatore. Le forze dell’ordine ne hanno trovati altri vivi in gabbie per l’ingrasso, per poi essere uccisi e consumati. Il ghiro, però, è specie protetta e proprio per questo è scattato l’arresto per tre persone, con l’accusa di cattura ed uccisione di animali di specie protetta. A loro si è arrivati nell’ambito di un’altra indagine che ha portato al ritrovamento di 730 piante di marijuana, scoperta in un terreno comunale, alla periferia sempre di Delianuova. Il ghiro: cosa lo rende così prelibatoocchi degli? In una nota della Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, di Reggio Calabria, si legge: ...