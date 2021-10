Sorpresa, per una volta alla Scala vince la musica contemporanea (Di sabato 16 ottobre 2021) Sala più piena e applausi più entusiastici per la novità “Madina” di Fabio Vacchi che per la ripresa di un modesto “Turco in Italia” di Rossini Leggi su lastampa (Di sabato 16 ottobre 2021) Sala più piena e applausi più entusiastici per la novità “Madina” di Fabio Vacchi che per la ripresa di un modesto “Turco in Italia” di Rossini

Advertising

fanpage : Inaspettata sorpresa per gli abbonati #DAZN. Tutti coloro che si sono connessi alla piattaforma streaming per assi… - RadioZetaOf : ?? I @thisismaneskin hanno deciso di farci una bella sorpresa e sono passati a trovarci in studio per una chiacchier… - Angela96762489 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @pisani_ginevra @lui_samira Pronti sin da ora per vedere una nuova puntata de #Lered… - AngelaVillani9 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @pisani_ginevra @lui_samira Pronti sin da ora per vedere una nuova puntata de #Lered… - RadiumLuxAMANIM : @ElisabettaCari4 È talmente bello che mi sarei sorpresa se non fosse stato visualizzato così tante volte! Grazie El… -