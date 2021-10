Pagelle Milan Verona: Leao suona la riscossa, Barak non basta (Di sabato 16 ottobre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Milan Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Hellas Verona, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ilic, Rebic FLOP: Ballo-Touré, Romagnoli VOTI Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 5,5, Romagnoli 5, Tomori 6, Ballo-Toure 6; Bennacer 6,5 (dal 77? Ibrahimovic sv), Kessie 6,5; Saelemaekers 5 (dal 46? Castillejo 7), Maldini 5 (dal 46? Krunic 6,5), Rebic 6,5 (dal 37? Leao 7,5); Giroud 6,5 (dall’82’ Tonali sv). All. Stefano Pioli 6,5. Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 5 (dal 46? Sutalo 5,5), Gunter 4,5, Casale 5; Faraoni 6, Ilic 6,5, Veloso 7 (dal 60? Tameze 5), Lazovic 6,5 (dal 79? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match trae Hellas, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ilic, Rebic FLOP: Ballo-Touré, Romagnoli VOTI(4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 5,5, Romagnoli 5, Tomori 6, Ballo-Toure 6; Bennacer 6,5 (dal 77? Ibrahimovic sv), Kessie 6,5; Saelemaekers 5 (dal 46? Castillejo 7), Maldini 5 (dal 46? Krunic 6,5), Rebic 6,5 (dal 37?7,5); Giroud 6,5 (dall’82’ Tonali sv). All. Stefano Pioli 6,5.(3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 5 (dal 46? Sutalo 5,5), Gunter 4,5, Casale 5; Faraoni 6, Ilic 6,5, Veloso 7 (dal 60? Tameze 5), Lazovic 6,5 (dal 79? ...

