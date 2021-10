Mourinho | “Abraham sta migliorando Domani deciderò se giocherà”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Conferenza stampa di José, tecnico della Roma, alla vigilia della gara contro la Juventus. Il portoghese ha esordito parlando delle condizioni di Tammy, attaccante in dubbio per la gara con i bianconeri. Queste le sue parole: “? Vediamo. L’allenamento di oggi è poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo. Stanell’immediatezza della gara, ho ancora un giorno di tempo per pensarci”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... il tecnico giallorosso Josési presenta a Trigoria per la consueta conferenza stampa pre - partita. La prima domanda riguarda l'impiego o meno di: " Vediamo. L'allenamento di oggi è ......segiocherà. L'allenamento di oggi è troppo poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna lo vedremo domani. Sta comunque migliorando". Lo ha detto Josèalla ...Conferenza stampa per Josè Mourinho alla vigilia del big match contro la Juventus ... l’unico dubbio è se metteremo Abraham o no. Noi, invece, non possiamo capire chi giocherà nella Juventus perché ...Conferenza stampa di vigilia per il tecnico della Roma, José Mourinho, in vista del big match di domani sera contro la Juventus ...